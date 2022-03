Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.03.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 74 Jahre alter Fahrradfahrer erlitt am Mittwochnachmittag in Künzelsau leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. Er befuhr gegen vier Uhr den Wasenweg in Richtung der Haller Straße, wo er im Kreuzungsbereich einem auf der vorfahrtberechtigten Straße fahrenden Pkw in die Quere kam. Der Pkw-Fahrer schaffte es rechtzeitig zu bremsen, so dass es zu keiner Kollision beider Verkehrsteilnehmer kam. Dennoch stürzte der 74-Jährige bei seinem Bremsmanöver und wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

