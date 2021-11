Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Sonntag kam es in Lingen zu einer Körperverletzung. Ein 34-Jähriger war gegen 20.45 Uhr mit seiner Freundin in der Friedrichstraße unterwegs. Dabei kamen vier Personen auf den Mann zu und schlugen unvermittelt auf ihn ein. Als ein Auto an der Gruppe vorbeifuhr, flüchteten die dunkle gekleideten vier Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell