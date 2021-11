Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Verfolgungsfahrt bis nach Rühlerfeld (Korrektur Straßenname)

Haselünne (ots)

Beamte der Polizei Meppen beabsichtigten am Sonntagabend gegen 23 Uhr im Paulusweg einen Pkw zu kontrollieren. Nachdem der Fahrer durch entsprechende Anhaltesignale aufgefordert wurde, seinen schwarzen Mercedes zu stoppen, beschleunigte der 22-jährige Fahrer und entzog sich zunächst der allgemeinen Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Verfolgung überschritt er mehrfach deutlich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit und missachtete das Rotlicht auf der B402 an mehreren Kreuzungen. Bei der Auffahrt auf die Autobahn 31 touchierte er zudem eine Leitplanke, ehe er diese über die Anschlussstelle Twist wieder verließ. In der Langen Straße in Rühlerfeld konnten er und sein 20-jähriger Beifahrer angehalten werden. Dabei stellten die Beamten mehrere Gramm Betäubungsmittel sicher. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde sichergestellt. Gleich mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell