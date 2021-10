Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen rund um den Bahnhof

Geilenkirchen (ots)

In den letzten Wochen wurde durch Mitarbeiter der Stadt festgestellt, dass es durch Unbekannte zu Sachbeschädigungen und Graffitischmierereien gekommen ist. Im Parkhaus An der Friedensburg wurden drei Verkehrszeichen umgeknickt und mit Farbe beschmiert, ebenso wie Stützpfeiler und Wände. Auch Wände am Bahnhofsgebäude sowie in der Gleisunterführung und im Treppenaufgang wurden durch Farbschmierereien beschädigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell