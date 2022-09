Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein Unfall verursacht

Hochsauerlandkreis (ots)

Eslohe

Gestern gegen 22:20 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer aus Iserlohn an einem Verkehrsunfall beteiligt. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz in der Böttenbergstraße. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Die Polizisten vor Ort stellten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er keinen Führerschein hat. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr unter Alkoholeinwirkung und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell