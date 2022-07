Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Lagerhalle - Werkzeuge gestohlen

Einbruch in Lagerhalle

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (11.07.) in eine Lagerhalle in der Lutherstraße ein. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher ein Lasten-E-Bike. Dieses konnte mittlerweile unweit des Tatortes ohne Lenker, Sattel und Akku aufgefunden werden. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 700 Euro. Zudem entstand Sachschaden von circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge gestohlen

Bebra. Von einer Baustelle im Bereich der B27 zwischen Breitenbach und Bebra entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (12.07.) mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 9.000 Euro. Darunter befanden sich auch ein Stemmhammeraufsatz für einen TB260 Takeuchi-Bagger sowie ein Trennscheider der Marke Stihl. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

