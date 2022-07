Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Verletzten - B 27 Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Am Dienstag, den 12.07.2022, gegen 12:00 Uhr, befuhr eine 30jährige Frau aus Sontra mit ihrem Skoda Octavia die Bundesstraße 27 aus Richtung Bebra in Richtung Bad Hersfeld. Mutmaßlich in Folge gesundheitlicher Probleme kam die Fahrerin nach links über die Fahrbahnmitte und kollidierte hierbei, rund 300m von der Picasso-Kreuzung entfernt, frontal mit dem entgegenkommenden BMW eines 64-Jährigen aus Hauneck. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt und durch alarmierten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste der Verkehr aus Richtung Bad Hersfeld für rund 90 Minuten ab der Picasso-Kreuzung in Richtung Innenstadt abgeleitet werden. Die Sachschäden an den beiden Unfallfahrzeugen belaufen sich nach ersten Schätzungen auf circa 10.000 Euro.

(Berichterstatter: Huth, POK - Polizeistation Bad Hersfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell