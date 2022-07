POL-OH: Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda (ots) - Einbruch in Schreinerei Fulda. Unbekannte brachen zwischen Freitagmittag (08.07.) und Montagmorgen (11.07.) in eine Schreinerei in der Steubenallee ein. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld und Lebensmittel im Wert von mehreren tausend Euro und verursachten circa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter ...

