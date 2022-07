Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kraftstoffdiebstahl - Diesel entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Ludwigsau. Unbekannte begaben sich in der Nacht zu Montag (11.07.) auf das Gelände einer Firma in der Straße "Am Mittelrück" und öffneten die Tankverschlüsse von insgesamt fünf Lkw. Anschließend entwendeten die Langfinger rund 700 Liter Diesel aus den Fahrzeugen und flüchteten unerkannt. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 1.400 Euro. Zudem entstand Sachschaden von etwa 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Heringen. Rund 250 Liter Diesel im Wert von circa 500 Euro stahlen Unbekannte in der Zeit von Donnerstagnachmittag (07.07.) bis Montagvormittag (11.07.) aus einer landwirtschaftlichen Zugmaschine des Herstellers Deutz. Hierfür bohrten die Täter den Tank des Schleppers auf und verursachten Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug im Bereich des Windparks auf einem Verbindungsweg zwischen Heringen und Philippsthal. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

