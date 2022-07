POL-OH: Einbruch in Kirchengebäude-Einbruch-Handtasche gestohlen-Einbruch-Einbruch-Versuchter Einbruch-Einbruch in Bürgerzentrum-Versuchter Einbruch-Versuchter Einbruch

Polizeipräsidium Osthessen

Einbruch in Kirchengebäude

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (08.07.) in ein Kirchengebäude in der Amand-Ney-Straße ein. Die Täter hebelten eine Seitentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen mehrere sakrale Gegenstände, wie ein Kruzifix, eine Monstranz und einen Kelch und hinterließen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Fulda. Im Domänenweg brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (08.07.) in eine Schule ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand circa 7.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handtasche gestohlen

Bad Salzschlirf. Am Freitagnachmittag (08.07.), gegen 16.30 Uhr, stahlen Unbekannte die Handtasche einer 84-Jährigen Frau aus Bad Salzschlirf. Die 84-Jährige war im Bereich der Lindenstraße in Begleitung einer zweiten lebensälteren Frau unterwegs, als ein unbekannter Täter von hinten mit einem Fahrrad angefahren kam und die Handtasche von einem Rollator stahl. Die Frau aus Bad Salzschlirf beschreibt den Täter wie folgt: Er war männlich, circa 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt. Der Mann hatte eine schlanke Figur und trug ein schwarzes T-Shirt und einen schwarzen Hut. Außerdem war er mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Petersberg. In der Nacht zu Samstag (09.07.), gegen 2 Uhr, wurde ein Lebensmittelgeschäft in der Breitunger Straße zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter brachen ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag (10.07.), zwischen 1 Uhr und 5.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Milseburgstraße ein. Die Täter verschafften sich über die Haustür Zutritt zum Gebäude und stahlen eine Geldbörse. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Fulda. In der Nacht zu Sonntag (10.07.) versuchten Unbekannte im Gallasiniring in ein Vereinsheim einzubrechen. Die Seitentür des Gebäudes hielt stand, sodass die Täter einen benachbarten Schuppen aufbrachen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand circa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürgerzentrum

Fulda. In der Dingelstedtstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (10.07.) in ein Bürgerzentrum ein. Die Täter hebelten eine Seitentür auf und durchsuchten mehrere Büroräume. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und hinterließen circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Fulda. Ein Lebensmittelmarkt in der Petersberger Straße wurde in der Nacht zu Sonntag (10.07.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Zeugen beobachteten drei dunkel gekleidete Männer dabei, wie diese einen Pflasterstein gegen die Eingangstür warfen. Im Anschluss flüchteten diese über die Petersberger Straße stadtauswärts. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Künzell. Am Sonntagabend (10.07.), gegen 22.40 Uhr, versuchten Unbekannte in einen Getränkemarkt in der Turmstraße einzubrechen. Die Täter wurden bei dem Versuch eine Seiteneingangstür aufzuhebeln vermutlich durch einen Zeugen gestört und flüchteten unerkannt in Richtung Pilgerzell. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

