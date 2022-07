Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Werkstatt - Fahrraddiebstahl - Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Einbruch in Baumarkt - Schlüssel- und Fahrzeugdiebstahl - Einbruch in Kindergarten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Werkstatt

Bad Hersfeld. In eine Werkstatt in der Straße "Vogelgesang" brachen Unbekannte am Donnerstag (07.07.), in der Zeit zwischen 13 Uhr und 15.15 Uhr, ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut wieder verließen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Wildeck. Ein lilafarbenes Damenrad entwendeten Unbekannte am Freitag (08.07.), zwischen 7.30 Uhr und 20 Uhr, in der Eisenacher Straße. Zur Tatzeit stand das Zweirad im Wert von etwa 40 Euro auf einem Privatgrundstück in einer offenstehenden Garage im Ortsteil Obersuhl. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Bad Hersfeld. Unbekannte hebelten am frühen Samstagmorgen (09.07.), gegen 2.50 Uhr, ein Seitenfenster eines Lebensmittelmarktes in der Bismarckstraße auf. Anschließend entwendeten sie eine noch unbekannte Menge Bargeld aus den Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Baumarkt

Niederaula. Die Umzäunung eines Baumarktes in der Schlitzer Straße überkletterten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (09.07.). Anschließend entwendeten die Einbrecher zwei Pools samt Originalverpackung im Gesamtwert von etwa 600 Euro und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schlüssel- und Fahrzeugdiebstahl

Haunetal. Am Donnerstagmorgen (07.07.) stellte ein 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg seinen schwarzen Renault Twingo in der Mühlenstraße im Bereich des Bahnhofes im Ortsteil Neukirchen ab. Anschließend fuhr er mit dem Zug in Richtung Fulda. Als der Mann am selben Abend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fiel ihm der Verlust des dazugehörigen Autoschlüssels auf. Während der 57-Jährige seinen Ersatzschlüssel holte und den Pkw schließlich am Samstag (09.07.) abholen wollte, stellte er den Diebstahl des Renaults mit dem amtlichen Kennzeichen FD-XY 797 fest. Der Wert des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindergarten

Hauneck. Ein Kindergarten im Rotenseer Weg wurde in der Zeit von Freitagabend (08.07.) bis Sonntagvormittag (10.07.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Einbrecher in das Gebäude, welches sie anschließend durchsuchten. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter einen PC Tower und eine Kaffeemaschine Philips Senseo. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 500 Euro. Zudem entstand Sachschaden in gleicher Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

