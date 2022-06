Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter gab Diebstahl via Sprachnachricht zu

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 24-Jähriger aus Dorndorf-Camburg meldete sich am Mittwochnachmittag bei der Polizei und teilte mit, dass ihm soeben sein Mountainbike der Marke CUBE vor einem Supermarkt in der Naumburger Straße entwendet wurde. Der junge Mann konnte den Langfinger namentlich bekannt machen, da sich dieser per Sprachnachricht bei dem Geschädigten meldete und den Diebstahl zugab. Aufgrund eines vorangegangenen Streits habe sich der 39-jährige Täter das Fahrrad angeeignet und schließlich die Örtlichkeit verlassen. Während die Polizeibeamten den Diebstahl aufnahmen, fuhr der Täter mit dem entwendeten Rad an den Beamten vorbei. Im Rahmen der Nacheile wurde das Mountainbike am Saaleufer liegend festgestellt. Der Täter hatte es einen unzugänglichen Hang hinuntergeworfen, sodass die Feuerwehr zur Bergung des Rades angefordert werden musste. Der 39-Jährige konnte wenig später an einer Bushaltestelle in Camburg ausfindig gemacht werden. Da der Langfinger das Atemalkoholmessgerät mit stolzen 2,04 Promille beatmete und zuvor an den Beamten vorbeigefahren ist, wurde zu dem Diebstahl noch ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. Das Mountainbike wurde wieder an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

