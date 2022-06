Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hochwertige Arbeitsgeräte und Werkzeuge gestohlen

Jena (ots)

Die beschädigte Heckscheibe seines Firmentransportes meldete ein Zeuge am Mittwochmorgen der Polizei. Das Fahrzeug wurde am Vorabend auf einem Hotelparkplatz nahe des Stadions abgestellt. Im Schutze der Dunkelheit schlugen Unbekannte die Scheibe des Fahrzeuges ein und bedienten sich an diversen Elektrowerkzeugen, welche im Transporter gelagert wurden. Hierbei handelte es sich um Arbeitsgeräte der Marke HILTI im Gesamtwert von 8750 Euro. Der hinterlassene Sachschaden am Transporter beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Ermittlungen zu den Tätern wurden aufgenommen. Augenscheinlich bedienten sich dieselben Täter auch an zwei Fahrzeugen einer Reinigungsfirma. Beide Pkws waren ebenfalls auf dem Parkplatz nahe des Hotels Am Stadion geparkt. In den Abendstunden des Mittwochs kam der Mitarbeiter zur Polizei, um Anzeige wegen Diebstahls zu erstatten. Hierbei stellte sich heraus, dass aus beiden Fahrzeugen diverse Arbeitsgeräte, wie Hochdruckreiniger, Schrauber, Sauger und andere Gerätschaften im Wert von etwa 4000 Euro gestohlen wurden. Eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls wurde aufgenommen.

