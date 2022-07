Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall Flucht mit Sachschaden, Freitag, 08.07.2022, 16:55 Uhr, Rotenburg a.d.Fulda, Parkplatz Untertor

24-jährige Frau aus Rotenburg a.d.Fulda hatte ihren PKW am Parkplatz Altes Amtsgericht abgestellt. Ein weiterer PKW parkte ebenfalls dort. Beim Ausparken stieß dieser gegen das Heck des Fahrzeuges der Rotenburgerin und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden 2000,-EUR. Der Vorfall konnte von einem Zeugen beobachtet werden. Dieser beschreibt die unfallverursachende Fahrerin wie folgt: weiblich, 50 - 60 Jahre alt, mittellange gräuliche Haare. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen älteren VW Passat Kombi, blau, gehandelt haben. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Zeugen melden sich bitte bei der Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370.

Verkehrsunfall mit Flucht Sachschaden,09.07.22, 22:03 Uhr, Gem. Bebra, K 55, Cornberg Ri. Solz, km 0,850

18-jährige PKW Fahrerin aus Cornberg befuhr die K 55 aus Richtung Cornberg kommend in Richtung Solz. In Höhe km 0,850 kam ihr ein bislang unbekannte PKW entgegen. Dieser fuhr ihren Angaben zu Folge zu weit links, sodass sie nach rechts ausweichen musste. Hierbei touchierte sie einen Leitpfosten und beschädigte ihren rechten Außenspiegel. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht. Der entgegen kommende PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300,-EUR. Hinweise an die Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370.

Lotz, PHK

