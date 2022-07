POL-OH: Motorradunfall in Blankenau

Rotenburg (ots) - Verkehrsunfallflucht in Rotenburg an der Fulda Sonntag Strandfestumzug Bereits am Sonntag, den 03.07.2022 (Strandfest) stellte die 51-jährige Rotenburgerin ihren Camping-Bus in der Industriestraße 11 auf dem dortigen Parkplatz einer Firma ab. Danach nahm sie am Festumzug des Strandfestes teil. Als sie im Anschluss daran zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beim Ausparken ihr Camping-Bus beschädigt ...

mehr