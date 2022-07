Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrunfallfluchten

Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht in Rotenburg an der Fulda Sonntag Strandfestumzug

Bereits am Sonntag, den 03.07.2022 (Strandfest) stellte die 51-jährige Rotenburgerin ihren Camping-Bus in der Industriestraße 11 auf dem dortigen Parkplatz einer Firma ab. Danach nahm sie am Festumzug des Strandfestes teil. Als sie im Anschluss daran zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beim Ausparken ihr Camping-Bus beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800,- EUR. Der Verursacher des Sachschadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalles melden sich bitte bei der Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter der Telefonnummer 06623/9370.

Verkehrsunfallflucht in Rotenburg an der Fulda, aufmerksamer Zeuge

Am Freitag, den 08.07.2022 ereignete sich auf dem Parkplatz "Altes Amtsgericht" in Rotenburg an der Fulda ein Unfall mit Sachschaden. Eine 50-60 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem PKW aus einer Parklücke aus und touchierte hierbei das neben ihr geparkte Fahrzeug einer 24-jährigen Frau aus Rotenburg an der Fulda. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern fuhr die Dame davon. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete diesen Vorfall und verständigte die Polizei. Weiterhin konnte der Zeuge auch das amtliche Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeuges ablesen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Gefertigt: POK Sandrock

Polizeistation Rotenburg an der Fulda Hainweg 3 36199 Rotenburg an der Fulda Tel.: 06623 9370

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell