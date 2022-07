Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Fulda Am Freitag, 08. Juli 2022 gegen 12:20 Uhr beabsichtigte ein 53jähriger Kradfahrer aus Dipperz die Leipziger Straße aus der Gneisenaustraße kommend in Richtung Amand-Ney-Straße zu überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 51jähriger Pkw-Fahrer aus Fulda in entgegengesetzter Richtung, um nach links in die Leipziger Straße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich übersah der Pkw-Fahrer den Kradfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt und wurden in Fuldaer Krankenhäusern behandelt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4200EUR.

Gefertigt:

PST Fulda, PHK'in Gaschler

