POL-OH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Fulda (ots) - Osthessen. Aktuell versuchen Unbekannte in Osthessen, insbesondere im Landkreis Fulda, mit dem sogenannten "Enkeltrick" an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei geben sich die Anrufer am Telefon als Verwandte oder Neffen aus und teilen mit, dass sie sich in einer finanziellen Notlage befinden. In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei: Trickbetrug ...

