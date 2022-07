Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Unfall im Vorbeifahren

Künzell. Am Donnerstag (07.07.) kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 15.800 Euro entstand. Eine 70-jährige Audi-Fahrerin aus Künzell parkte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß rechtsseitig auf der Fahrbahn der Fuldaer Straße in Richtung L3418 in Höhe der Hausnummer 9. Dahinter parkte eine 32-Jährige aus Künzell mit ihrem Skoda. Eine 77-jährige Skoda-Fahrerin aus Fulda streifte im Vorbeifahrer aus noch unklarer Ursache das Fahrzeugheck des Skodas. Durch den Aufprall wurde das Auto der 32-Jährigen noch gegen den davor parkenden Audi geschoben. Die 77-jährige Fahrerin wurde durch das Auslösen des Airbags leicht verletzt.

Unfall mit Krad und Lkw

Fulda. Am Donnerstag (07.07.) kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Ein 56-jähriger Krad-Fahrer aus Gersfeld befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen den linken Fahrstreifen der B27 in Fahrtrichtung Eichenzell. Zeitgleich befuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Wetteraukreis den rechten Fahrstreifen. Da die Fahrbahn auf Grund einer Baustelle auf den rechten Fahrstreifen reduziert wurde, wollte der Kradfahrer vermutlich vor Beginn des Baustellenbereichs auf den rechten Fahrstreifen wechseln und stieß hierbei mit dem auf gleicher Höhe fahrenden Lkw zusammen. Anschließend überfuhr er zwei Warnbaken der Baustellenbeschilderung, prallte gegen die Leitplanke und kam auf der linken Fahrbahn im Baustellenbereich zum Liegen. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall zwischen Pkw und Lkw

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (07.07.), gegen 6:45 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine den linken von zwei Fahrspuren der B 27 aus Richtung B 62/ Philippsthal kommend in Richtung Fulda. Eine 42-jährige Fahrerin eines VW Golfs aus Philippsthal befuhr den rechten Fahrstreifen in gleicher Richtung. Als der Fahrer des Sattelzuges die Fahrspur wechselte, übersah er die Pkw-Fahrerin, es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrer blieben unverletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 52.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Alheim-Heinebach. Am Donnerstag (07.07.), zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in der Borngasse den Doppelstabmattenzaun eines Grundstückes. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Gartenmauer beschädigt

Alsfeld. Am Mittwoch (06.07.), gegen 13:15 Uhr, befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Lkw die Straße Fuldaer Tor. Im weiteren Verlauf versuchte er mit seinem Fahrzeug zu wenden und stieß dabei gegen eine Gartenmauer. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und informierte eine Anwohnerin. Der Hinweisgeber entfernte sich jedoch noch vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Der Unfallzeuge sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

