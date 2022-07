Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-BP 111 eines weißen Opel Vivaro entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (07.07.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße "Am Ringofen". Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Herbstein. Ein Einfamilienhaus in der Bibrastraße wurde in der Nacht zu Donnerstag (07.07.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher verschafften sich unbefugten Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten eine Softair-Pistole sowie eine Machete im Gesamtwert von circa 100 Euro, bevor sie unerkannt in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand zudem Sachschaden von rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell