Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Hauneck - Am 05.07.2022, 17:11 Uhr, fuhr ein 27 jähriger Fahrer eines Mercedes aus Kirchheim aus einer Parkplatzausfahrt auf die Straße "Blaue Liede". Ein 52 jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien rangierte auf der Straße und bemerkte den dahinter befindlichen Pkw nicht und beschädigte diesen erheblich. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5100 Euro.

Heringen - Am 06.07.2022, gegen 09:10 Uhr, befuhr eine 26 jährige Fahrerin eines Opel Astra aus Emden die L 3255 aus Richtung Wölfershäuser Straße kommend in Richtung Heringen. Ein 14 jähriger Radfahrer aus Heringen befuhr den parallel verlaufenden, rechtsseitigen Gehweg in gleicher Richtung. Die Pkw-Fahrerin bog nach rechts auf einen dort befindlichen Parkplatz ab ohne den Radfahrer durchfahren zu lassen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, der Junge kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 700 Euro.

Bad Hersfeld - Am 01.07.2022, in der Zeit von 08:05 Uhr - 17:45 Uhr, parkte ein 37 jähriger Fahrer eines Audi A6 Avant aus Eiterfeld im Hainchenweg am rechten Fahrbahnrand. Er stellte Beschädigungen im vorderen Frontbereich fest, der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ludwigsau - Am 06.07.2022, zwischen 09:00 - 09:45 Uhr, parkte ein 75 jähriger Fahrer eines BMW X2 aus Ludwigsau in der Ortslage von Friedlos, Hersfelder Straße, am rechten Fahrbahnrand in Richtung Bebra. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte seinen Pkw und entfernte sich. Er verursachte über die komplette linke Fahrzeugseite einen langen, tiefen Kratzer. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell