POL-OH: Alleinunfall

Fulda (ots)

Großenlüder. Am Donnerstag (07.07.) kam es gegen 3:30 Uhr zu einem Alleinunfall bei dem ein 21-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Der Renault-Clio-Fahrer aus Bad Salzschlirf befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen die B254 von Lauterbach kommend in Fahrtrichtung Fulda. Kurz nach der Abzweigung nach Großenlüder-Eichenau kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Baumbestand und kam schließlich auf der dahinter liegenden Wiese zum Stehen. Der 21-jährige wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

