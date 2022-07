Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei Hilders mit Zeugenaufrufen nach Unfallfluchten

Fulda (ots)

Am Mittwoch, dem 06.07.2022 gegen 21:40 Uhr ereignete sich auf der K66 zwischen Gersfeld und Ebersburg-Schmalnau ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der Unfallgeschädigte Traktorfahrer mit zwei Anhängern sowie der Unfallverursacher als PKW-Fahrer befuhren zunächst in dieser Reihenfolge die K66 bis etwa knapp 100 Meter vor dem Ortseigang Schmalnau. Dort setzte der PKW-Fahrer zum Überholen an und streifte beim Überholvorgang den ersten Anhänger des Geschädigten. Der Geschädigte versuchte noch weiter nach rechts auszuweichen um Schlimmeres zu verhindern. Dabei geriet der erste Anhänger leicht in den Graben und kippte im Anschluss. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher mit seinem PKW von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Bei dem PKW soll es sich um einen weißen SUV mit Fahrrädern auf einem am Heck befestigten Fahrradträger gehandelt haben. Dieses Fahrzeug muss auf der rechten Seite deutliche Beschädigungen aufweisen. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. Die Fahrbahn war für fast zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Unfallfahrzeug oder Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

Am Dienstag, dem 05.07.2022 gegen 17:50 Uhr ereignete sich in Hofbieber in der Morleser Straße auf Höhe der Hausnummer 6 (Nähe Sparkasse) ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr die Morleser Straße von der L3174 kommend in Richtung Ortsmitte, die Geschädigte PKW-Fahrerin aus Hofbieber fuhr entgegengesetzt. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich an der genannten Örtlichkeit nicht weg genug rechts, so dass dieser den Außenspiegel der Geschädigten streifte. Es entstand dabei Sachschaden am PKW der Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher mit seinem PKW von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Im Anschluss bog der Verursacher offenbar nach links in die Fuldaer Straße ab. Bei dem PKW soll es sich um einen weißen Opel mit Fuldaer Kennzeichen gehandelt haben. Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Unfallfahrzeug oder Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

(Berichterstatter: Weikard, POK - PSt. Hilders)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

