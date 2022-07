Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dieseldiebstahl - Einbruch in Firmengelände - Einbruch in Kapelle

Fulda (ots)

Dieseldiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen in der Marie-Curie-Straße in der Nacht auf Dienstag (05.07.) mehrere hundert Liter Diesel von einer Baustelle. Dazu hebelten die Täter einen Kraftstoffbehälter auf und pumpten Diesel im Wert von circa 600 Euro ab. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengelände

Dipperz. In der Gewerbestraße drangen Unbekannte zwischen Montagmittag (04.07.) und Dienstagmorgen (05.07.) in ein Firmengelände ein, stahlen Autoschlüssel sowie Nothammer aus einem Container und beschädigten mehrere Kraftomnibusse. Es entstand circa 25.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kapelle

Hilders. Zwischen Montagmittag (04.07.) und Dienstagmittag (05.07.) brachen Unbekannte ein Fenster einer Kapelle in der Straße "Am Michaelshof" auf. Die Täter durchsuchten die Sakristei nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell