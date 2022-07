Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Unfall

Fulda. Ein 10-jähriger Radfahrer und eine 53-jährige Mercedes-Fahrerin - beide aus Fulda - wurden bei einem Unfall am Montag (04.07.) leicht verletzt. Der 10-Jährige befuhr gegen 13.40 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Engelhelmser Straße aus Richtung Engelhelms kommend in Fahrtrichtung Edelzell. In Höhe einer dortigen Kirche bog er nach derzeitigen Erkenntnissen nach links ab und wollte über die Fahrbahn in eine Parkplatzzufahrt einfahren. Hierbei kollidierte er seitlich mit dem Mercedes der 53-jährigen Mercedes-Fahrerin, welche die Engelhelmser Straße in gleicher Richtung befuhr und sich neben dem Radfahrer befand. Der Radfahrer stürzte auf den Gehweg. Beide Unfallbeteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall im Kreisel

Rotenburg. Am Montag (04.07.), gegen 15 Uhr, fuhr eine Bad Hersfelder Pkw-Fahrerin mit einem Ford Fiesta die Straße "Im Heienbach" in Richtung Kasseler Straße und dabei in den Kreisverkehr ein. Ein Fahrzeugführer aus Haina (Kloster) fuhr mit seinem Fiat-Ducato zeitgleich von der Kasseler Straße in den Kreisverkehr ein und stieß dabei mit dem Ford zusammen. Es entstand Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (04.07.), gegen 14 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem VW Golf vom rechten Fahrbahnrand der Dudenstraße an, um weiter in Richtung Reichsstraße zu fahren. Zur selben Zeit wollte nach derzeitigen Erkenntnissen ein 80-jähriger Mann aus Haunetal mit einem VW von der Straße "An der Untergeis" auf die Dudenstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß bei dem Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (04.07.), gegen 12:30 Uhr, befuhren eine 25-jährige Frau aus Bebra mit einem VW Touran und eine 76-jährige Frau aus Ronshausen mit einem Mazda CX-3 die Friedloser Straße in Fahrtrichtung Ludwigsau. Auf Höhe der Einmündung zur Bundesstraße 27 musste die 25-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die Frau aus Ronshausen vermutlich zu spät und fuhr auf den stehenden VW Touran auf. Hierbei verletzte sich die Ronshäuserin leicht und wurde zur Abklärung in ein Krankhaus gebracht. Am Mazda entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf eine Höhe von insgesamt rund 9.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfall auf Vulkanradweg

Schotten-Hoherodskopf. Am Sonntag (03.07.) gegen 15 Uhr, fuhr eine 26-jährige Radfahrerin aus Glauburg den unbefestigten Vulkanradweg vom Hoherodskopf (L 3305) kommend in Richtung Herchenhain. Auf einem abschüssigen Teil des Radwegs wollte die Dame vor einer leichten Rechtskurve ihr Fahrrad abbremsen. Hierbei rutschte ihr vermutlich das hintere Rad auf dem geschotterten Weg weg und sie stürzte. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber vom Parkplatz Taufsteinloipe aus in ein Krankenhaus transportiert werden.

Im Längsverkehr kollidiert

Wartenberg-Angersbach. Am Sonntag (03.07.), gegen 19 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Fahrer aus Wartenberg mit seinem VW Amarok die Lauterbacher Straße (B 254) in Angersbach ortseinwärts. In Höhe der Hausnummer 57 kam er aus unklarer Ursache nach links von der Fahrspur ab und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Chevrolet SSR eines 55-jährigen Fahrers aus Gießen. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Fahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell