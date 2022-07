Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter gestohlen - Einbruch in Schule - Kupferkabel gestohlen - Autokennzeichen gestohlen

E-Scooter gestohlen

Fulda. Am Samstagmittag (02.07.), gegen 12 Uhr, stahlen Unbekannte einen E-Scooter aus einem Elektogeschäft in der Petersberger Straße. Der Täter nahm das Fahrzeug im Wert von circa 500 Euro von einer Ausstellungsfläche und fuhr aus dem Laden ohne zu bezahlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Freitagabend (01.07.) und Montagmorgen (04.07.) in eine Schule in der Buseckstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume im Verwaltungstrakt. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt. Es entstand circa 10.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kupferkabel gestohlen

Fulda. Von der Baustelle eines Einfamilienhauses in der Schlitzer Straße im Ortsteil Horas stahlen Unbekannte in der Nacht zu Montag (04.07.) circa 100 Meter Kupferkabel. Die Täter rissen das bereits installierte Kabel aus den unverputzten Wänden und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Flieden. In der Romanus-Schad-Straße stahlen Unbekannte am Montag (04.07.), zwischen 0 Uhr und 18 Uhr, die Autokennzeichen VB-B 2906 von einem grünen Citroen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

