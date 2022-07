Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Jagdhütte aufgebrochen-Nach gefährlicher Körperverletzung-Zeugen gesucht-Brennholz gestohlen-Überwachungskameras entwendet-Einbruch in Lebensmittelgeschäft-Fahrraddiebstahl-Wohnhausbrand in Friedewald

Fulda (ots)

Jagdhütte aufgebrochen

Friedewald. Am Sonntag (26.06.), gegen 15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Jagdhütte an einem Radweg in der Verlängerung des Irrlichterwegs ein. Anschließend entwendeten die Einbrecher eine Teleskopleiter im Wert von rund 100 Euro. Zudem entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach gefährlicher Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am frühen Samstagmorgen (02.07.), gegen kurz vor 2 Uhr, verletzten Unbekannte einen 31-jährigen Mann aus Bad Hersfeld auf einem Hof in der Bismarckstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten die Männer aus noch unklarer Ursache zunächst in Streit. Plötzlich schlug einer der Unbekannten dem 31-Jährigen mit einer Flasche auf den Kopf. Der Bad Hersfelder wurde hierdurch verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brennholz gestohlen

Haunetal. Unbekannte stahlen in der Zeit vom 15. März bis 16. Juni rund einen Raummeter gespaltenes und geschnittenes Buchenholz. Das Brennholz im Wert von circa 60 Euro war zur Tatzeit in einem Waldstück im Bereich Siegwinden zur Abholung gestapelt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Überwachungskameras entwendet

Friedewald. Von dem Gelände eines Logistikunternehmens in der Straße "Im Gewerbegebiet" entwendeten Unbekannte in der Zeit von Donnerstag (16.06.) bis Donnerstag (30.06.) zwei Überwachungskameras. Die Domkameras im Wert von rund 3.000 Euro befanden sich an zwei Masten in einer Höhe von etwa fünf bis acht Metern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Bad Hersfeld. Unbekannte hebelten die Eingangstür eines Lebensmittelgeschäftes in der Alsfelder Straße in Asbach auf. Anschließend öffneten die Täter gewaltsam einen dort befindlichen Tresor und flüchteten unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Der Einbruch wurde am frühen Samstagmorgen (02.07.), gegen 2.15 Uhr, festgestellt. Es entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Rotenburg a.d. Fulda. Während eines Einkaufs stellte eine 65-jährige Frau aus Heppenheim ihr silbernes Damenfahrrad des Herstellers "Hercules" in einem Fahrradständer neben einem Bekleidungsgeschäft im Steinweg ab. Als die Dame zu ihrem Zweirad zurückkehren wollte, hatten unbekannte Langfinger das Fahrrad im Wert von rund 100 Euro entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnhausbrand in Friedewald

Friedewald. Am Sonntagabend (03.07.) kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Aue".

Gegen 18 Uhr bemerkten zwei aufmerksame Nachbarskinder im Alter von sechs und zehn Jahren Rauch in Bereich des Wohnhauses und informierten einen Familienangehörigen. Während dieser sich zu dem Gebäude begab und die beiden Bewohner aus dem Einfamilienhaus klingelte, informierte eine weitere Angehörige die Rettungskräfte.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es im Erdgeschoss des Hauses. Die Feuerwehr hatte das Feuer aber zeitnah unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern.

Die beiden Hausbewohner blieben glücklicherweise unverletzt und konnten sich selbstständig aus dem Gebäude begeben.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beläuft sich der entstandenen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Es liegen aktuell keine Hinweise auf Brandstiftung vor. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus.

Das Polizeipräsidium Osthessen bedankt sich bei den beiden aufmerksamen Zeugen und deren Familienangehörigen für das sofortige und hervorragende Handeln.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell