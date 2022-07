Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Haunetal (ots)

Ein 48-jähriger Haunetaler parkte seinen Pkw in der Zeit vom Samstag (02.07.), 13 Uhr, bis zum Sonntag (03.07.), 12.15 Uhr, am Sportplatz im Ortsteil Wehrda. In diesem Zeitraum stieß eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug aufgrund bisher nicht geklärter Ursache gegen die hintere linke Seite des geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich diese Person unerlaubt in unbekannte Richtung vom Tatort. Am Pkw des Haunetalers entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet über die Online-Wache www.polizei.hessen.de.

