Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Bebra (ots)

Bebra-Gilfershausen - Am 02.07.2022 gegen 13.55 Uhr parkte eine 57-jährige Frau aus Mainz mit ihrem Pkw mit Pferdeanhänger am Straßenrand der Straße Hinterm Stein. Ein großer grüner Traktor mit gelb/silbernen Gülle-Anhänger streifte im Vorbeifahren den Pferdeanhänger am Radaufbau und verursachte einen Schaden von 100,- Euro. Der Traktor-Fahrer entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

gefertigt: PHK Möller

(Polizeistation Rotenburg)

