Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Auto während des Einkaufs beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Bad Dürkheim (ots)

Am Montag, 27.12.2021, im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 13.45 Uhr, wurde das schwarze BMW-Cabrio eines Wachenheimers auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bruchstraße 7 in Bad Dürkheim beschädigt. Vermutlich stieß ein anderes Fahrzeug beim Einparken gegen den BMW und beschädigte ihn am Kotflügel hinten links, so dass ein Schaden von etwa 800 Euro entstand. Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell