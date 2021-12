Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Anruf falscher Polizeibeamter

Bad Dürkheim (ots)

Am Montag, 27.12.2021, gegen 12.00 Uhr, rief bei einem 80-Jährigen eine männliche Person an, die sich mit "Polizeiinspektion Bad Dürkheim" meldete und ihm mitteilte, dass in der Nacht zuvor in ein Haus in seiner Straße eingebrochen worden war und er hierzu Informationen von ihm bräuchte. Da dem Bad Dürkheimer der Anruf sofort dubios vorkam, beendete er das Gespräch. Eine halbe Stunde später erhielt eine 75-Jährige aus Weisenheim am Berg einen Anruf. Erneut meldete sich eine männliche Stimme, die angab von der Polizei anzurufen und sie über einen Einbruch in der Nachbarschaft informieren wollte. Die Seniorin zweifelte direkt an der Echtheit des Anrufs und beendete das Telefonat. Die Polizei weist weiterhin ausdrücklich darauf hin, bei solchen Anrufen von angeblichen Polizeibeamten oder Kriminalbeamten keine Auskünfte am Telefon zu erteilen und niemandem Gegenstände zu übergeben. Die Polizei wird sich niemals am Telefon nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorte erkundigen. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden Sie das Gespräch! Lassen Sie sich nicht einschüchtern! Und verständigen Sie bitte anschließend Ihre Polizeidienststelle oder rufen Sie bei der 110 an und erstatten Sie Anzeige!

