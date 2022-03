Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Neuss, Kaarst und Meerbusch

Bild-Infos

Download

Neuss, Kaarst, Meerbusch (ots)

Bargeld erbeuteten Einbrecher am Freitag (11.03.), in der Zeit von 17:30 bis 24:00 Uhr, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Marienburger Straße in Neuss. Die Unbekannten hatten eine Terrassentür im Erdgeschoss aufgehebelt und sich so Zutritt zur Wohnung verschafft.

Ein Einfamilienhaus an der Holzbüttger Straße in Kaarst wurde am Freitag (11.03.), in der Zeit von 17:00 bis 23:00 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Die Täter hatten mit einem unbekannten Werkzeug durch die Glasdichtung einer Terrassentür gestochen und dann den dahinterliegenden Fenstergriff geöffnet. Es wurde Schmuck gestohlen.

Am Sonntag (13.03.), zwischen 02:00 und 13:00 Uhr, kam es am Badener Weg in Meerbusch zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte hatten das Fenster einer Erdgeschosswohnung aufgehebelt und die Zimmer nach Wertsachen durchsucht. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Am Dülsweg in Meerbusch hebelten Unbekannte die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf. Bei der Tat am Sonntag (13.03.), in der Zeit von 16:00 bis 22:30 Uhr, entwendeten die Einbrecher eine Uhr. Vermutlich ereignete sich die Tat gegen 20:00 Uhr. Ein Nachbar hatte zu diesem Zeitpunkt Licht in der Wohnung bemerkt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Unter der Rufnummer sind auch die Experten vom Kommissariat Prävention erreichbar, die wissen, welche Möglichkeiten es gibt, sich vor Einbrüchen zu schützen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell