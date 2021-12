Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ausgeraubt

Arnsberg (ots)

An der Ecke Schüngelstraße/Wiesenstraße wurde am Freitagabend gegen 22 Uhr ein 20-jähriger Mann aus Arnsberg ausgeraubt. Zwei Täter hatten unter Vorhalt eines Messers und einer Pistole die Wertsachen des Mannes gefordert. Nachdem er diese ausgehändigt hatte, flüchteten die Täter in Richtung der Straße "Am Neheimer Kopf". Sie werden wie folgt beschrieben: Ein Täter war circa 1.80 Meter groß, hatte eine stabile Statur, war dunkel gekleidet, trug eine Sturmmaske und sprach mit türkischem Akzent. Der zweite Täter war etwa 1.90 Meter groß, hatte eine schlanke Statur, war ebenfalls dunkel gekleidet und trug auch eine Sturmmaske. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

