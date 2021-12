Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Sundern-Allendorf

Sundern (ots)

Ein 49jähriger Mann aus Sundern beabsichtigte am Samstag, 11.12.21, 13:30 Uhr in der Allendorfer Straße nach links in ein Grundstück einzubiegen. Eine 25jährige Frau aus Sundern interpretierte die Verkehrssituation falsch und setzte zum Überholen des abbiegenden PKW an. Die Fahrzeuge berührten sich leicht. Die Frau aus Sundern geriet jedoch in der Folge mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Strommasten. Hierbei wurde sie leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. (Wie)

