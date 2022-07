Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt-Sachbeschädigung-Rasentraktor aus Scheune gestohlen-Getränke aus Vereinsheim entwendet-Diebstahl von E-Bike-Akku -Nach Raub - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Auto zerkratzt

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte zerkratzten am Sonntag (03.07.), in der Zeit von 12 Uhr bis 17 Uhr, die Beifahrerseite eines blauen Opel Corsa. Zur Tatzeit stand das Auto im Bereich einer Bahnunterführung in der Kasseler Straße. Es entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Rotenburg a.d. Fulda. Einen Fahnenmast rissen Unbekannte am frühen Dienstagmorgen (05.07.), gegen 4.20 Uhr, aus seiner Verankerung in der Breitenstraße. Vermutlich konnten die Täter den Mast jedoch nicht richtig ausbalancieren und beschädigten hierdurch die Schaufensterscheibe eines Geschäftes sowie einen am Fahrbahnrand abgestellten, grünen Audi A6. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Brückengasse/ Steinweg. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rasentraktor aus Scheune gestohlen

Ronshausen. In eine Scheune in einer Feldgemarkung in Ziebach brachen Unbekannte in der Zeit zwischen dem 22. Juni und vergangenem Sonntag (03.07.) ein. Anschließend entwendeten die Einbrecher einen Rasentraktor im Wert von rund 500 Euro und flüchteten unerkannt. Zudem verursachten die Täter Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Getränke aus Vereinsheim entwendet

Wildeck. Aus einem Getränkelager des Vereinsheims ASV Forelle Obersuhl entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Montag (04.07.) mehrere Getränkekisten und Flaschen des Getränks "Coca Cola". Zuvor hatten die Einbrecher eine Tür des Gebäudes aufgehebelt und hierbei Sachschaden von circa 500 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von E-Bike-Akku

Bad Hersfeld. Den Akku eines E-Bikes entwendeten Unbekannte am Montag (04.07.), in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr. Zur Tatzeit stand das Zweirad, mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert, im Innenhof eines Hotels in der Straße "Am Kurpark". Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 740 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Raub - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Zwei maskierte Unbekannte betraten am Montagabend (04.07.), gegen 21.50 Uhr, eine Lotterieannahmestelle in der Breitenstraße und besprühten den Kassierer mit Pfefferspray. Anschließend griff einer der Täter in die Geldkassette und entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe, bevor beide unerkannt flüchteten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde einer der Maskierten bei dem Einsatz des Pfeffersprays ebenfalls verletzt.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - etwa 1,70 Meter groß - kurz rasierte Kotletten - trug eine schwarze Jacke - trug eine dunkle Jogginghose (vermutlich braun) - trug weiße Sneaker mit schwarzem Adidas-Emblem - hatte ein weißes T-Shirt um den Gesichtsbereich geschlungen

Täter 2:

- männlich - etwa 1,60 Meter groß - trug eine schwarze Jacke - trug eine schwarze Jogginghose mit Rissen an beiden Knien - trug schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle - hatte eine schwarze Maske über dem Kopf und einen grauen Schal um

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell