Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommisariates Seesen vom 28.09.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am gestrigen Montag kam es in Rhüden, gegen 13:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der B82 in Höhe der Auffahrt zur A7. Hierbei übersah ein 47-jähriger PKW Fahrer aus Langelsheim, welcher von der A7 auf die B82 auffuhr, einen bevorrechtigten 28-jährigen Motorradfahrer aus Seesen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Motorradfahrer weder eine Fahrerlaubnis besaß, noch die angebrachten Kennzeichen zum Fahrzeug gehörten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Unfallflucht mit 6000EUR Schaden

Am 27.09.2021 kam es in der Zeit von 16:45 Uhr bis 17:45 Uhr, in der Kantstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein gegenüber der Hausnummer 2, (Vor dem Einmündungsbereich zur Albert-Schweitzer-Str.) geparkter VW Touareg durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser hinterließ einen Schaden im Bereich der Heckklappe in Höhe von ca. 6000EUR und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzten.

i.A. Arkenstedt, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell