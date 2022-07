POL-OH: Brand von Technischem Gebäude bei Bebra

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Auto zerkratzt Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte zerkratzten am Sonntag (03.07.), in der Zeit von 12 Uhr bis 17 Uhr, die Beifahrerseite eines blauen Opel Corsa. Zur Tatzeit stand das Auto im Bereich einer Bahnunterführung in der Kasseler Straße. Es entstand Sachschaden von etwa 1.500 ...

mehr