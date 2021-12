Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ungebremst auf stehendes Auto gefahren

Einbeck (ots)

Markoldendorf (pap) Am Donnerstag, 16.12.2021, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr Ortseingang Markoldendorf aus Richtung Dassel kommend, gemeldet. Zwei Zeugen konnten den eingesetzten Beamten berichten, dass sie bereits von Holzminden hinter einer Pkw Fahrerin gefahren sind. Die 32 Jahre alte Frau aus Boffzen hat den Pkw der Zeugen kurz hinter Holzminden überholt und ist dort so knapp wieder eingeschert, dass der Wagen stark abgebremst werden musste. Im weiteren Verlauf der Fahrt ist die junge Frau, die weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss stand, immer wieder in den Gegenverkehr gekommen und hat so Gefahrensituationen heraufbeschworen. An dem Kreisverkehr auf der Kreisstraße 531, Ortseingang Markoldendorf, ist sie schließlich ungebremst auf einen dort verkehrsbedingt haltenden Pkw aufgefahren. Der 21-jährige Fahrer aus Markoldendorf wurde hierbei leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt ca. 9000,- Euro.

