Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Zeugen gesucht - Die Kriminalpolizei Rostock ermittelt nach Bränden in Rostock

Rostock (ots)

Nachdem in den frühen Abendstunden des 07.02.2022 mehrere Müll- und ein Altkleidercontainer in Brand gesetzt wurden, bittet die Polizei um Ihre Mithilfe.

In der Walter-Butzek-Straße, im Bereich des Sportplatzes der dortigen Grundschule "Ostseekinder", brannten gegen 17:15 Uhr mehrere Müllcontainer vollständig nieder. In diesem Zusammenhang haben Zeugen zuvor eine männliche und eine weibliche Person beobachtet und die Polizei informiert. Beide waren dunkel gekleidet, wobei die weibliche Person eine weiße Wollmütze getragen haben soll.

Etwa zwei Stunden später, gegen 19:20 Uhr, kam es erneut zu einem Einsatz der Polizei und der Feuerwehr Rostock, da im Bereich der Heinrich-Tessenow-Straße 35 ein Altkleidercontainer in Brand gesetzt wurde. Durch einen Zeugen wurden zwei dunkel gekleidete Personen dabei beobachtet, wie sich diese an dem Container aufhielten. Kurze Zeit später sei es laut Angaben des Zeugen zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Der Gesamtschaden zu beiden Bränden wird derzeit auf 4000EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit, inwieweit beide Taten in Zusammenhang stehen. Die Polizei Rostock bittet um Mithilfe der Bevölkerung bei der Aufklärung dieser Straftat. Möglicherweise haben Zeugen am 07.02.22 in der Walter-Butzek-Straße sowie der Heinrich-von-Tessenow-Straße im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit den begangenen Straftaten stehen könnten.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell