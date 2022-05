Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal - Schwer verletzt

Schuttertal (ots)

Ein 42-jähriger Rennradfahrer war am frühen Montagmorgen auf der L 103 von Steinach kommend in Richtung Schweighausen unterwegs. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen kam er kurz nach 4 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen angrenzenden Grünstreifen. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er musste durch eine Rettungshubschrauberbesatzung in ein Krankenhaus geflogen werden. An seinem hochwertigen Zweirad entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro.

