Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Leichte Verletzungen durch Auffahrunfall

Lahr (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Montag in der Kuhbacher Hauptstraße kam ein 60-Jähriger Fahrer eines Elektro-Rollers zu Fall. Gegen 18:15 Uhr mussten eine 43 Jahre alte Opel-Fahrerin und ein Rollerfahrer verkehrsbedingt stehenbleiben, was ein 23-Jähriger in seinem VW zu spät erkannte. Er fuhr dem Kraftradfahrer hinten auf, sodass dieser stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Im Anschluss wurde er im Krankenhaus vorsorglich untersucht. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 1.800 Euro.

/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell