Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg - Tötungsdelikt in Baden-Baden - 54-jährige Frau in Untersuchungshaft

Baden-Baden (ots)

Am Abend des 29.05.2022 kam ein 56-jähriger Mann in Baden-Baden gewaltsam zu Tode. Nachdem der erwachsene Sohn der Familie die Polizei verständigte, dass seine Mutter seinen Vater mit einem Messer in den Rücken gestochen habe, begaben sich Polizeibeamte und Rettungsdienste an den Tatort. In der ehelichen Wohnung in der Innenstadt konnte der 56-Jährige nicht mehr wiederbelebt werden. Die Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Haftrichter des Amtsgerichts Baden-Baden am 30.05.2022 gegen sie einen Haftbefehl wegen Mordes. Das Motiv für die Tat und die genauen Tatumstände stehen derzeit noch nicht fest und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

mk / ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell