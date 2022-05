Willstätt (ots) - In der Hanauer Straße kam es an Christi Himmelfahrt, vermutlich zwischen 22 Uhr und 22:30 Uhr, zu einem bislang völlig ungeklärten Unfallgeschehen. Hierbei wurde ein 34 Jahre alter Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass er sich zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus begeben musste. Da sich der Zweiradfahrer aufgrund mutmaßlicher kurzfristiger Bewusstlosigkeit an nichts mehr erinnern kann, ist ...

