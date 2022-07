Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Betäubungsmittel bei Durchsuchungen in der Bad Hersfelder Innenstadt sichergestellt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (06.07.) durchsuchten Beamte der Bad Hersfelder Polizei - unterstützt durch die Bereitschaftspolizei - an zwei Anschriften in der Breitenstraße und der Kettengasse und beschlagnahmten Rauschgift im Straßenverkaufswert von rund 1.600 Euro.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda zwei Durchsuchungsbeschlüsse - wegen des Verdachts des Drogenhandels - für eine Wohn- sowie eine Geschäftsadresse.

An den Anschriften stellten die Ermittlerinnen und Ermittler insgesamt rund 60 Gramm Amphetamin und 25 Gramm Haschisch sowie weitere Grammmengen Marihuana und Kokain sicher. In Zusammenhang mit den polizeilichen Maßnahmen war die Kettengasse für rund eine Stunde gesperrt.

Der Tatverdächtige meldete sich noch am selben Abend bei der Polizei. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Der Hersfelder muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Sandra Hanke,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

