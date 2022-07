Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Getränkeladen - Exhibitionistische Handlung - Autokennzeichen gestohlen - Einbruch in Gaststätte - In Wohnmobil eingebrochen

Fulda (ots)

Einbruch in Getränkeladen

Fulda. In der Nacht auf Donnerstag (07.07.), zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr, wurde ein Getränkemarkt in der Heidelsteinstraße zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter warfen die Eingangstür aus Glas mit einem Gullideckel ein und durchsuchten im Anschluss den Kassenbereich. Sie stahlen eine bisher unbekannte Menge Zigaretten und verursachten Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Exhibitionistische Handlung

Obernhausen. Am Montagmorgen (04.07.), gegen 10 Uhr, kam es auf dem Wanderweg zwischen dem Guckaisee und der Wasserkuppe zu einer exhibitionistischen Handlung. Eine 50-jährige Frau aus Künzell war dort nach derzeitigen Erkenntnissen mit ihren Hunden unterwegs, als sie circa 50 Meter hinter sich einen nackten Mann bemerkte. Dieser folgte der nun beschleunigt laufenden Frau circa zwei Kilometer über den Pferdskopf hinweg in Richtung Wasserkuppe. Als im Bereich einer Wiese ein unbekanntes Pärchen auftauchte, verschwand der nackte Mann in einem Waldstück. Die Künzellerin informierte die Polizei, die umgehend die Ermittlungen wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung aufnahm. Bei der anschließenden Fahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Die Frau beschreibt ihn folgendermaßen: Der Mann war circa 55 bis 60 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte braune kurze Haare und trug ein Fernglas bei sich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Eichenzell. Zwischen Sonntagmorgen (03.07.) und Dienstagmittag (05.07.) stahlen Unbekannte in der Straße "Goldäcker" das hintere amtliche Kennzeichen ROW-M 5670 eines weißen Opel Kleinbusses. Das Fahrzeug stand auf einem Firmenparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Rasdorf. In der Straße "Am Anger" brachen Unbekannte am Dienstag (05.07.), zwischen 0.30 Uhr und 12.30 Uhr, in eine Gaststätte ein. Die Täter öffneten ein Fenster und durchsuchten den Tresenbereich. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und verursachten circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Wohnmobil eingebrochen

Fulda. An einem Parkplatz in der Weimarer Straße stahlen Unbekannte am Donnerstagmittag (06.07.), zwischen 11 Uhr und 14 Uhr, Bargeld in zweistelliger Höhe aus einem Wohnmobil. Um in das Fahrzeug zu gelangen, brachen die Täter die Seitentür auf. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell