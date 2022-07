Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Versuchter Einbruch in Firma

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (07.07.) in einen Betrieb in der Landecker Straße ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie eine Handkasse sowie zwei Fahrzeugschlüssel entwendeten. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Es entstand außerdem Sachschaden von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Firma

Bad Hersfeld. An der Tür einer Firma in der Heinrich-Börner-Straße hebelten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (07.07.). Diese hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von rund 300 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

