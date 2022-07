Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kindergarten - Einbruch in Firmengebäude

Einbruch in Kindergarten

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (07.07.) in der Amand-Ney-Straße in einen Kindergarten ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf der Südseite des Gebäudes auf und durchsuchten ein Büro. Sie stahlen circa 100 Euro Bargeld und hinterließen etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Fulda. In der Heidelsteinstraße verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (07.07.) unbefugt Zutritt auf ein Firmengelände. Die Täter schlugen die Scheibe eines Bürofensters des Betriebes für Steingestaltung ein, um ins Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen Süßigkeiten im Wert von circa 10 Euro. Es entstand etwa 350 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

