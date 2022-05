Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Farbschmierereien in Neunkirchen #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr, und Sonntagmorgen (15.05.2022), 03:30 Uhr, ist es zu einigen Graffitisprühereien in Neunkirchen gekommen. Der oder die unbekannten Täter beschmierten in der Bahnhofstraße eine Hauswand. Die gleichen Schriften bzw. Zeichen konnten auf einer Sichtschutzwand in der Straße "Auf der Ziegelei", auf einem Wartehäuschen am Bahnhof in Altenseelbach und auf einer dortigen Garage gefunden werden. Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung bereits aufgenommen. Hinweise nimmt das Kommissariat unter der 0271/ 7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell