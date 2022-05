POL-SI: Zwei Motorradunfälle am Freitagnachmittag #polsiwi

Siegen-Niederschelden/Gosenbach (ots) - Unbekannte klauten im Zeitraum von Mittwoch (11.05.2022), 19:00 Uhr, und Donnerstag (12.05.2022), 07:30 Uhr mindestens drei Kupferkessel aus Vorgärten. Betroffen waren Grundstücke in den Straßen Am Rosengarten, Wehrstraße (jeweils Niederschelden) und Am Honigsmund (Gosenbach). Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen ...

