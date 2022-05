Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw überschlägt sich- 72-Jährige schwer verletzt- 30 000 Euro Sachschaden #polsiwi

Bad Berleburg- Diedenshausen (ots)

Am Freitagnachmittag ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 717 zwischen Diedenshausen und Wunderthausen gekommen. Eine 72-jährige VW-Fahrerin kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb in einer Böschung auf dem Dach liegen. Die 72-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Siegener Krankenhaus. Der stark beschädigte VW wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 30 000 Euro. Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache bereits aufgenommen.

